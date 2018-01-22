В Бийске замерзли насмерть 87-летняя бабушка и ее 40-летний внук

21 января в Бийске возле жилого многоквартирного дома нашли труп 87-летней пенсионерки. В тот же день обнаружили в подъезде тело 40-летнего внука погибшей бабушки. Информацию о случившемся сообщают местные СМИ.

Домбровский Сергей

В Алтайском крае погода ухудшилась, температура воздуха значительно снизилась. На найденных телах заметили признаки обморожения, следов насильственной смерти нет. Трупы отправили на медицинскую экспертизу, после которой официально скажут о причинах гибели бабушки и внука. Журналистам удалось связаться с соседями умерших. По их словам, мужчина злоупотреблял алкоголем. По предварительной версии, пенсионерке стало плохо на улице, она упала и замерзла.Внук отправился на поиски пропавшей бабушки, споткнулся в подъезде неблагоустроенного дома, повалился на пол и околел от холода. Данные предположения требуют проверки, поэтому окончательное решение относительно причин гибели родственников примут только после заключения медицинских экспертов.