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| | В Бийске замерзли насмерть 87-летняя бабушка и ее 40-летний внук

В Бийске замерзли насмерть 87-летняя бабушка и ее 40-летний внук

Вчера, 22:40
21 января в Бийске возле жилого многоквартирного дома нашли труп 87-летней пенсионерки. В тот же день обнаружили в подъезде тело 40-летнего внука погибшей бабушки. Информацию о случившемся сообщают местные СМИ.

В Бийске замерзли насмерть 87-летняя бабушка и ее 40-летний внук

 

В Алтайском крае погода ухудшилась, температура воздуха значительно снизилась. На найденных телах заметили признаки обморожения, следов насильственной смерти нет. Трупы отправили на медицинскую экспертизу, после которой официально скажут о причинах гибели бабушки и внука. Журналистам удалось связаться с соседями умерших. По их словам, мужчина злоупотреблял алкоголем. По предварительной версии, пенсионерке стало плохо на улице, она упала и замерзла.

Внук отправился на поиски пропавшей бабушки, споткнулся в подъезде неблагоустроенного дома, повалился на пол и околел от холода. Данные предположения требуют проверки, поэтому окончательное решение относительно причин гибели родственников примут только после заключения медицинских экспертов.
Домбровский Сергей
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