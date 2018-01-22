Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Собака застрелила охотника из ружья под Саратовом

Собака застрелила охотника из ружья под Саратовом

Сегодня, 10:15
Охотник скончался в Саратовской области вчера, 21 января. Его смерть правоохранительными органами классифицируется, как несчастный случай. Произошел он в одном из хозяйтв Краснокутского района. Информацией об этом поделились сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. Сообщается, что убийцей охотника считают его собаку.
 

Собака застрелила охотника из ружья под Саратовом

 

По данным ведомства, у мужчины было разрешение на отстрел пушного зверя. Произошла трагедия из-за несоблюдения правил охоты и техники обращения с огнестрельным оружием.
 
Согласно предварительной информации, собака, находившаяся на охоте вместе хозяином, прыгнула на карабин и случайно зацепила лапой курок. Мало того, что мужчина положил ружье дулом по направлению к себе, так еще и не поставил его на предохранитель, получив в результате ранение в живот.
 
Пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу. Во время операции мужчина скончался. Сотрудники СК утверждают, что вина за произошедшее ложится только лишь на охотника, крайне халатно отнесшегося к технике безопасности.

Николай Офицеров
Новости по теме
В Москве мужчина случайно застрелился из охотничьего ружья
В Москве мужчина случайно застрелился из охотничьего ружья

В Москве произошел несчастный случай, унесший жизнь 50-летнего мужчины. Погибший стал жертвой собственной неосторожности — во время чистки ружья он случайно

Собака застрелила охотника в Прикамье
Собака застрелила охотника в Прикамье

В Прикамье сотрудники полиции открыли уголовное делопроизводство по факту смерти охотника. Мужчину застрелила собственная собака.

В Псковской области собака застрелила своего хозяина
В Псковской области собака застрелила своего хозяина

Недавно в Псковской области охотник погиб от выстрела ружья своей собакой. Инцидент произошёл, когда мужчина находился в машине с животным. Пёс случайно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости