Собака застрелила охотника из ружья под Саратовом

Охотник скончался в Саратовской области вчера, 21 января. Его смерть правоохранительными органами классифицируется, как несчастный случай. Произошел он в одном из хозяйтв Краснокутского района. Информацией об этом поделились сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. Сообщается, что убийцей охотника считают его собаку.

По данным ведомства, у мужчины было разрешение на отстрел пушного зверя. Произошла трагедия из-за несоблюдения правил охоты и техники обращения с огнестрельным оружием.

Согласно предварительной информации, собака, находившаяся на охоте вместе хозяином, прыгнула на карабин и случайно зацепила лапой курок. Мало того, что мужчина положил ружье дулом по направлению к себе, так еще и не поставил его на предохранитель, получив в результате ранение в живот.

Пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу. Во время операции мужчина скончался. Сотрудники СК утверждают, что вина за произошедшее ложится только лишь на охотника, крайне халатно отнесшегося к технике безопасности.

Николай Офицеров