Пять человек погибли при столкновении авто под Тулой

21 января в Куркинском районе Тульской области близ села Ивановка произошло столкновение иномарки Nissan и ВАЗ-2111. В результате аварии погибли пять человек, еще двое получили травмы, среди них ребенок.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова сотрудников Министерства внутренних дел региона. Инцидент произошел в половине седьмого вечера. Накануне в области прошел сильный снегопад. Дорога оказалась в плачевном состоянии в результате плохой погоды. На трассе только одна колея, по которой могли ездить машины. Сейчас непонятно, кто нарушил ПДД. На месте случившегося работают правоохранители, пытаясь выяснить все обстоятельства происшествия. Раненных ребенка и взрослого отправили в клинику на лечение. В каком состоянии находятся выжившие люди не сообщается.По предварительной версии следствия, причиной столкновения стали отвратительное состояние дороги, которое возникло из-за обильных осадков. Разбирательства дела продолжаются, официальных заявлений о виновниках ДТП не поступало.