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| | В Москве на голову пожилой женщине угодил кусок льда

В Москве на голову пожилой женщине угодил кусок льда

Вчера, 19:45
Инцидент случился сегодня, 21 января, в столичном районе Чертаново. Информацию обнародовало издание «360», ссылаясь на сотрудников районного отделения полиции, которые занимаются этим делом.

В Москве на голову пожилой женщине угодил кусок льда

 

Согласно официально подтвержденным данным, сосулька упала с крыши многоэтажного дома на голову пенсионерки, когда она выглянула с окна балкона. Довольно большой кусок льда упал 69-летней москвичке прямо на голову. Пострадавшую госпитализировали и отправили в ближайшее отделение больницы, где врачи оказали ей первую помощь. Однако медики отказываются делать прогнозы относительно серьезности полученной травмы и то, как она может сказаться на здоровье бабушки.

Свою очередь, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие по сигналу соседей, не стали возбуждать уголовное дело, поскольку случившемся нет состава преступления.
Пойда Анна
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