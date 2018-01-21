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| | В Москве 50-летний мужчина умер под колесами аэроэкспресса

В Москве 50-летний мужчина умер под колесами аэроэкспресса

Вчера, 18:25
В Москве в результате столкновения с аэроэкспрессом погиб 50-летний мужчина. Сообщается, что аэроэкспресс направлялся от Белорусского вокзала в аэропорт «Шереметьево».

В Москве 50-летний мужчина умер под колесами аэроэкспресса

 

Журналистам о трагедии сообщил руководитель Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская. Она рассказала, что по виду умершему мужчине от 45 до 50 лет. Предварительно, причиной трагедии стал переход пешеходом железнодорожных путей в неположенном месте.

Гибель мужчины наступила в районе станции «Тимирязевской» на Савеловском направлении Московской железной дороги. По факту случившегося началась доследственная проверка. Она подразумевает изучение всех обстоятельств трагедии.
Дарья Светозарова
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