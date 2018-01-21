В префектуре ЦАО опровергли повреждения авто глыбой льда в Москве

В российских СМИ появилась информация о том, что 21 января возле жилого массива на Бауманской улице Москвы глыба льда обвалилась с крыши и повредила четыре машины и мотоцикл. В префектуре Центрального административного округа столицы опровергли эти данные.

Домбровский Сергей

По словам представителей администрации, слухи слишком преувеличены. На Бауманской улице действительно произошел инцидент, с крыши упал большой ком снега на один автомобиль. В итоге транспортное средство лишилось стекла, пострадавших нет, сумма материального ущерба, которую понесет владелец машины не называется. Жилой дом обслуживает частная управляющая организация. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.В префектуре ЦАО попросили водителей соблюдать правила парковки автомобилей, учитывая время года. Погодные условия иногда вносят свои коррективы и это необходимо принимать во внимание, иначе можно попасть в неприятную ситуацию.