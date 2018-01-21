В префектуре ЦАО опровергли повреждения авто глыбой льда в Москве

По словам представителей администрации, слухи слишком преувеличены. На Бауманской улице действительно произошел инцидент, с крыши упал большой ком снега на один автомобиль. В итоге транспортное средство лишилось стекла, пострадавших нет, сумма материального ущерба, которую понесет владелец машины не называется. Жилой дом обслуживает частная управляющая организация. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.
В префектуре ЦАО попросили водителей соблюдать правила парковки автомобилей, учитывая время года. Погодные условия иногда вносят свои коррективы и это необходимо принимать во внимание, иначе можно попасть в неприятную ситуацию.