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| | В Калифорнии при падении вертолета ВВС США погибли два летчика

В Калифорнии при падении вертолета ВВС США погибли два летчика

Вчера, 17:05
В Калифорнии во время осуществления тренировочных полетов разбился вертолет AH-64, принадлежащий ВВС США. При падении летательного аппарата погибли два пилота воздушного судна. Информацию об инциденте распространяют американские СМИ.

В Калифорнии при падении вертолета ВВС США погибли два летчика

 

На данный момент причина крушения вертолета не называется. Журналисты связывались с командованием ВВС США, но им не ответили на вопросы, сославшись на необходимость оповестить родственников погибших. Позже создадут экспертную комиссию, которая должна определить причину происшествия.

По словам представителей западных изданий, пилоты погибли при отработке защитных маневров. Военные должны находиться в постоянной боевой готовности, а для того, чтобы не терять навыки, нужно выполнять регулярные тренировки. Согласно статистике, в 2018 году это первый случай гибели пилотов.
Домбровский Сергей
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