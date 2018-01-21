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| | В ЮАР мертвая женщина «родила» ребенка спустя 10 дней после смерти

В ЮАР мертвая женщина «родила» ребенка спустя 10 дней после смерти

Сегодня, 12:58
Происшествие случилось на одном из муниципальных погостов, расположенном в восточной части страны в Мбизане. Информацию обнародовало местное издание Times Live.

В ЮАР мертвая женщина «родила» ребенка спустя 10 дней после смерти

 

Согласно предоставленным сведениям, мертвый ребенок появился на свет по прошествии 10 дней с момента кончины матери, 33-летней Номвелисо Номасонто Мдойи. Малыш был найден в гробу рядом с усопшей.

Это ситуация выбила из колеи сотрудников кладбища, которые за долгие годы работы никогда не сталкивались с чем-то подобным, из-за охватившего их ужаса, мужчины даже не стали узнавать пол умершего ребенка.

По словам родственников Мдойи, на момент смерти, наступившей в результате удушья, женщина находилась на 9-м месяце беременности, поэтому вместе с ней погиб и ребенок. Мать и малыша упокоили вместе в одном гробу.
Пойда Анна
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