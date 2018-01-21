В Москве девушка обвинила бизнесмена в домогательствах после совместно проведённой ночи

В Москве девушка обвинила 46-летнего предпринимателя в домогательствах после совместно проведённой ночи. Мужчина смог доказать, что не виновен, благодаря диктофону, на который было записано всё происходящее, как сообщает VistaNews.

Они встретились на территории одного из баров Москвы и начали общаться. Предприниматель подарил девушке ювелирные украшения, а также прельстил её конвертом, внутри которого были деньги. В итоге, поговорив, пара уединилась, и у них состоялся половой акт. Однако потом вдруг партнёрша начала плакать и говорить, что она не является «ночной бабочкой».

Предприниматель разорвал купюры на кусочки, а девушка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, заявляя, что мужчина её домогался. Однако поскольку по неизвестной причине у предпринимателя оказался диктофон, он легко смог доказать, что невиновен.

Ирина Летинская