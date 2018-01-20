Выявлена вероятная причина нападения подростка на школу в Улан-Уде

Девятиклассник организовал атаку на учащихся школы №5, расположенной в поселке Сосновый бор в Улан-Удэ. По неподтвержденной версии, юношу подтолкнула к совершению преступления двойка по русскому языку.

Пойда Анна

Подросток решил отомстить за несправедливую оценку и привлек к делу еще двух неизвестных, которые помогали ему в осуществлении нападения. Молодой парень пришел на урок русского языка и литературы и бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, и когда учащиеся и преподаватель попытались покинуть помещение, он вместе с подельниками избил их.В результате нападения травмы получили школьники в возрасте от 13 до 15 лет, которых избили с помощью топора, одна из девочек ладе лишилась пальцев на руках. Сам организатор сейчас находится в розыске.Однако правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев, не делая официальных заявлений.