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| | Выявлена вероятная причина нападения подростка на школу в Улан-Уде

Выявлена вероятная причина нападения подростка на школу в Улан-Уде

Вчера, 19:33
Девятиклассник организовал атаку на учащихся школы №5, расположенной в поселке Сосновый бор в Улан-Удэ. По неподтвержденной версии, юношу подтолкнула к совершению преступления двойка по русскому языку.

Выявлена вероятная причина нападения подростка на школу в Улан-Уде

 

Подросток решил отомстить за несправедливую оценку и привлек к делу еще двух неизвестных, которые помогали ему в осуществлении нападения. Молодой парень пришел на урок русского языка и литературы и бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, и когда учащиеся и преподаватель попытались покинуть помещение, он вместе с подельниками избил их.

В результате нападения травмы получили школьники в возрасте от 13 до 15 лет, которых избили с помощью топора, одна из девочек ладе лишилась пальцев на руках. Сам организатор сейчас находится в розыске.

Однако правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев, не делая официальных заявлений.
Пойда Анна
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