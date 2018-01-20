Лысые клиенты ресторана могут купить алкоголь без документов

Лысые посетители ресторана принялись жаловаться на его политику, согласно которой им не продавали алкогольные напитки без предъявления паспорта. СМИ передают инцидент, связанный с двумя мужчина, которые отправились скоротать свободное от работы время в "Иль Патио". Они заказали вино, но молодая официантка потребовала паспорт. Клиенты пришли в удивление,потому как оба зрелые люди возрастом 40-50 лет. Как оказалось, лысым потребителя ресторан не продавал спиртные напитки без наличия документа, подтверждающего личность.
Лысый мужчина, работающий адвокатом, решил бороться за свои права, а также права тех лиц, которые тоже не являются обладателями волос, и обратился в Роспотребнадзор. Разобравшись в ситуации, правительственный орган принудил "Иль Патио" обслуживать лысых посетителей без паспорта.
О происшествии узнали в соцсетях. Данный случай вызвал усмешки и сарказм у населения. Кто-то назвал возникший инцидент бредом, а кто-то предложил создать фонд защиты прав лысых.