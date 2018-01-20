Лысые клиенты ресторана могут купить алкоголь без документов

Сети итальянских ресторанов "Иль Патио" угрожают наказанием за дискриминацию лысых клиентов. Людям без волос на голове там не хотели продавать алкоголь без документов.

Никита Готский

Лысые посетители ресторана принялись жаловаться на его политику, согласно которой им не продавали алкогольные напитки без предъявления паспорта. СМИ передают инцидент, связанный с двумя мужчина, которые отправились скоротать свободное от работы время в "Иль Патио". Они заказали вино, но молодая официантка потребовала паспорт. Клиенты пришли в удивление,потому как оба зрелые люди возрастом 40-50 лет. Как оказалось, лысым потребителя ресторан не продавал спиртные напитки без наличия документа, подтверждающего личность.Лысый мужчина, работающий адвокатом, решил бороться за свои права, а также права тех лиц, которые тоже не являются обладателями волос, и обратился в Роспотребнадзор. Разобравшись в ситуации, правительственный орган принудил "Иль Патио" обслуживать лысых посетителей без паспорта.О происшествии узнали в соцсетях. Данный случай вызвал усмешки и сарказм у населения. Кто-то назвал возникший инцидент бредом, а кто-то предложил создать фонд защиты прав лысых.