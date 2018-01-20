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| | Олимпийскую набережную в Сочи разрушил шторм

Олимпийскую набережную в Сочи разрушил шторм

Вчера, 17:22
В Сочи в данный момент буйствует весьма сильный шторм, сильно повредивший постройки на набережной, расположенной в непосредственной близости с Олимпийским парком. Очевидцы заявили, что множество растений, растущих на берегу, были повреждены стихией.

Олимпийскую набережную в Сочи разрушил шторм

 

В течение некоторого времени на сочинской набережной происходили ремонтно-восстановительные работы после того, как её размыло приливными волнами. Однако, недостроенный участок, который был не до конца укреплён рабочими из-за внезапного циклона, был вновь повреждён довольно сильным штормом. За одну часть поврежденного участка сочинской набережной отвечают краевые структуры, а другая часть находится в ведении муниципалитета.

Олимпийскую набережную в Сочи разрушил шторм

 

Очевидцы заметили, что плитка, из которой была выстлана набережная в Сочи, в данный момент разбросана на многие десятки метров сильными порывами ветра. В данный момент эксперты оценивают общий масштаб повреждений и серьёзность предстоящих восстановительных работ.
Александр Вест
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