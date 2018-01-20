Олимпийскую набережную в Сочи разрушил шторм

В течение некоторого времени на сочинской набережной происходили ремонтно-восстановительные работы после того, как её размыло приливными волнами. Однако, недостроенный участок, который был не до конца укреплён рабочими из-за внезапного циклона, был вновь повреждён довольно сильным штормом. За одну часть поврежденного участка сочинской набережной отвечают краевые структуры, а другая часть находится в ведении муниципалитета.
Очевидцы заметили, что плитка, из которой была выстлана набережная в Сочи, в данный момент разбросана на многие десятки метров сильными порывами ветра. В данный момент эксперты оценивают общий масштаб повреждений и серьёзность предстоящих восстановительных работ.