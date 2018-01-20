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| | В Киеве сообщили о возможных нападениях на посольство Украины в Афинах

В Киеве сообщили о возможных нападениях на посольство Украины в Афинах

Вчера, 16:33
Павел Климкин, возглавляющий украинское Министерство иностранных дел, заявил о том, что в столице Греции была осуществлена попытка нападения на посольство Украины, расположенное в Афинах.

В Киеве сообщили о возможных нападениях на посольство Украины в Афинах

 

В официальном Twitter-аккаунте Павла Климкина была обнародована запись, в которой политик заявил, что с помощью бутылок с горючей смесью на посольство Украины, находящееся в Афинах, готовилась попытка нападения. Климкин заметил, что нападение на украинское посольство готовилось, скорее всего, лицами, поддерживающими радикальные взгляды. Также украинский политик заметил, что в предпринятой попытке нападения никто не получил травм, пострадавших не выявлено.
 
Греческая сторона любезно предоставила услуги охраны, которая будет работать на территории посольства в круглосуточном режиме. В некоторых средствах массовой информации упоминался тот факт, что у украинского посольства вследствие использования бутылок с горючей смесью были подожжены три машины.

Александр Вест
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