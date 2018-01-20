В Киеве сообщили о возможных нападениях на посольство Украины в Афинах

В официальном Twitter-аккаунте Павла Климкина была обнародована запись, в которой политик заявил, что с помощью бутылок с горючей смесью на посольство Украины, находящееся в Афинах, готовилась попытка нападения. Климкин заметил, что нападение на украинское посольство готовилось, скорее всего, лицами, поддерживающими радикальные взгляды. Также украинский политик заметил, что в предпринятой попытке нападения никто не получил травм, пострадавших не выявлено.
В Киеве сообщили о возможных нападениях на посольство Украины в АфинахВчера, 16:33
Группа оппозиционеров и анархистов под кодовым названием «Рубикон», совершило нападение на посольство Саудовской Аравии в Афинах.
Группа неизвестных вооруженных людей совершила обстрел посольства Израиля, расположенного в греческих Афинах, сообщают местные власти.
Представитель СК РФ Владимир Маркин официально заявил о том, что ведомства планирует провести проверку действий глав МВД Украины Арсена Авакова в день