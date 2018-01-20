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| | Российские полицейские использовали огнетушитель для измерения промилле у задержанных

Российские полицейские использовали огнетушитель для измерения промилле у задержанных

Вчера, 16:30
Российские полицейские использовали огнетушитель для измерения промилле у задержанных. Как отмечает VistaNews, правоохранители сами считали это шуткой, засняв происходящее на камеру.

Российские полицейские использовали огнетушитель для измерения промилле у задержанных

 

В каком именно регионе полицейские позволили себе так издеваться над задержанными, информации нет. В видео некий полицейский говорит одному из них подуть в огнетушитель, а потом делает вид, что что-то замерил. Далее правоохранители снова таким образом тестируют пьяных задержанных. Все полицейские громко смеются.

Интернет-пользователи, посмотревшие ролик, раскритиковали поведение сотрудников правоохранительных органов. Многие из них заявили, что эти полицейские должны быть уволены. Некоторые, впрочем, поддержали правоохранителей, подчеркнув, что задержанные вели себя также недостойно.

Ирина Летинская
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