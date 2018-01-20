Российские полицейские использовали огнетушитель для измерения промилле у задержанных

Российские полицейские использовали огнетушитель для измерения промилле у задержанныхВчера, 16:30
В Москве полицейские вызвали сотрудников МЧС, так как не смогли самостоятельно открыть наручники. По прибытии в отделение спасатели воспользовались
Сегодня около 11 утра в отдел полиции № 4 (Ленинский район) поступило сообщение от сотрудников автовокзала. Они сообщили, что в одном из туалетов обнаружен
Сегодня около 11 утра в отдел полиции № 4 (Ленинский район) поступило сообщение от сотрудников автовокзала. Они сообщили, что в одном из туалетов обнаружен