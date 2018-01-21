Житель Москвы подал в суд на получение компенсации криптовалютой

Суд России впервые принял иск о выплате моральной компенсации криптовалютой. Москвич судиться с телеканалом ТНТ.

Никита Готский

Как сообщается, Мещанский суд российской столицы вскоре намеревается рассмотреть заявление москвича, желающего получить от телекомпании ТНТ 500 рублей и 10 000 ECU криптовалюты, им же созданной в рамках моральной компенсации. Впервые в судебной истории России был принят иск о выплате компенсации в данном виде валют, оборот которой в РФ пока не отрегулирован.Беседуя со столичным корреспондентами, истец утверждает, что ожидал услышать отрицательный вердикт арбитража. Мужчина мысленно готовился переписать иск, указав размер ущерба в национальной валюте, но суд неожиданно пинял иск. Заседание назначено на 14 февраля.Эксперты в сфере блокчейнов заявили, что москвич все же может не получить компенсацию в биткоинах, потому как у суда не имеется такая возможность, как провести транзакцию с помощью блокчейна.