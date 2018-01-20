В Москве грабители напали на соседей из-за русского рэпа

В Москве грабители напали на соседей из-за русского рэпаСегодня, 14:41
Вячеслав Машнов, который широкой публике более известен под псевдонимами Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и Слава КПСС заявил, что его следует
Трое грабителей обокрали квартиру в Москве и нанесли побои хозяйке. Нападение произошло 25 февраля в северо-восточной части города на улице Новоостанкинской.
В пресс-центре ГУ МВД Москвы сообщают, что в районе Люблино четверо грабителей с топором напали на водителя и вытащили из машины пакеты с деньгами на общую