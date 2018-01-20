Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | В Москве грабители напали на соседей из-за русского рэпа

В Москве грабители напали на соседей из-за русского рэпа

Сегодня, 14:41
В Москве во многоэтажном доме по улице Рождественской компания из трёх человек включила русский рэп на большой громкости, что не оценили соседи. Они ворвались в квартиру и, угрожая огнестрельным оружием, унесли колонки, как сообщает издание VistaNews.

В Москве грабители напали на соседей из-за русского рэпа

 

Случай произошёл 19 января. Дверь оказалась взломана, а злоумышленники быстро скрылись. Их было четверо. В настоящее время против грабителей возбудили уголовное дело.

Стоит отметить, что русский рэп стал одним из самых популярных жанров музыки в РФ. Некоторые даже назвали прошлый год временем именно такого направления, в том числе и из-за баттла Оксиморона и Гнойного. Однако отношение к стилистике и смыслу русского рэпа у людей весьма неоднозначное.

Ирина Летинская
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