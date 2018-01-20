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| | Пилота British Airways за несколько минут до взлёта арестовали пьяным

Пилота British Airways за несколько минут до взлёта арестовали пьяным

Сегодня, 14:20
Представители лондонской полиции предотвратили возможную трагедию, задержав пилота, работающего на компанию British Airways, который собирался управлять воздушным судном в состоянии алкогольного опьянения.

Пилота British Airways за несколько минут до взлёта арестовали пьяным

 

Именитое издание Daily Mail обнародовало информацию относительно задержания пьяного пилота. Согласно опубликованным данным, полиции удалось избежать взлёта пассажирского авиалайнера с пьяным пилотом за штурвалом, а виновника данного инцидента сняли с рейса всего за несколько минут до начала полёта. Рейс под номером 2063 должен был проследовать из Лондона в Маврикий. Стоит отметить, что полиции о пьяном пилоте сообщили сами пассажиры, которые почувствовали сильный запах алкоголя, исходящий от него.

На рейсе присутствовало более 300 пассажиров, однако, вылет пришлось отложить приблизительно на два с половиной часа из-за произошедшего инцидента. Заметим, впоследствии авиалайнер успешно прибыль в Маврикий.
Александр Вест
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