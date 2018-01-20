Пилота British Airways за несколько минут до взлёта арестовали пьяным

Представители лондонской полиции предотвратили возможную трагедию, задержав пилота, работающего на компанию British Airways, который собирался управлять воздушным судном в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Вест

Именитое издание Daily Mail обнародовало информацию относительно задержания пьяного пилота. Согласно опубликованным данным, полиции удалось избежать взлёта пассажирского авиалайнера с пьяным пилотом за штурвалом, а виновника данного инцидента сняли с рейса всего за несколько минут до начала полёта. Рейс под номером 2063 должен был проследовать из Лондона в Маврикий. Стоит отметить, что полиции о пьяном пилоте сообщили сами пассажиры, которые почувствовали сильный запах алкоголя, исходящий от него.На рейсе присутствовало более 300 пассажиров, однако, вылет пришлось отложить приблизительно на два с половиной часа из-за произошедшего инцидента. Заметим, впоследствии авиалайнер успешно прибыль в Маврикий.