В резне в школе Улан-Удэ заметили последователей нашумевшего нападения в «Колумбайне»

Напомним, трое молодых людей организовали тщательно спланированное нападение на школьников и преподавателей бурятской школы. Сотрудники правоохранительных органов, проведя тщательный осмотр всех школьных помещений, сумели обнаружить спрятанный тайник, в котором содержалась дополнительная неиспользованная бутылка с горючей смесью. Правоохранители выяснили, что нападавшие собирались осуществить нападение в нескольких классах.
Внимание журналистов в данный момент приковано к тому факту, что задержанный был одет в футболку с названием группы KMFDM. Футболку с аналогичным принтом носил и Дилан Клиболд, организовавший нападение на школу «Колумбайн» в 1999 году. Тогда двое старшеклассников тщательно спланировали своё нападение, подготовив стрелковое оружие и самодельные взрывчатые устройства, с помощью которых нанесли серьёзные ранения 37 школьникам, 13 из которых в итоге погибли от полученных повреждений. После инцидента в школе «Колумбайн» в штате Колорадо группа KMFDM подверглась резкой критике, так как помимо футболки на нападавшем с названием их группы, их песни были найдены на странице второго стрелка, участвующего в нападении. Кроме того, дата выпуска их нового альбома совпала с днём рождения Гитлера и датой бойни, произошедшей в школе.