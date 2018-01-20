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| | В резне в школе Улан-Удэ заметили последователей нашумевшего нападения в «Колумбайне»

В резне в школе Улан-Удэ заметили последователей нашумевшего нападения в «Колумбайне»

Сегодня, 12:50
Всё больше деталей трагедии, произошедшей в средней школе в Улан-Удэ, открывается широкой общественности. Журналисты обратили неоспоримое сходство нападавших на школьников в Бурятии и преступников, совершивших нападение в школе «Колумбайн».

В резне в школе Улан-Удэ заметили последователей нашумевшего нападения в «Колумбайне»

 

Напомним, трое молодых людей организовали тщательно спланированное нападение на школьников и преподавателей бурятской школы. Сотрудники правоохранительных органов, проведя тщательный осмотр всех школьных помещений, сумели обнаружить спрятанный тайник, в котором содержалась дополнительная неиспользованная бутылка с горючей смесью. Правоохранители выяснили, что нападавшие собирались осуществить нападение в нескольких классах.
 
После того, как школьник бросил в классную комнату бутылку с горючей смесью, детей охватила паника, из-за чего они стали выбегать из класса вследствие возникшего возгорания. Педагог бросилась на нападавшего, чтобы защитить детей от агрессора, но он нанёс женщине серьёзную травму головы. Заметим, Дамбинима Самбуев, являющийся министром здравоохранения Бурятии, заявил, что состояние нападавшего в данный момент тяжёлое, но он в состоянии разговаривать и в целом проявляет положительную динамику.

Внимание журналистов в данный момент приковано к тому факту, что задержанный был одет в футболку с названием группы KMFDM. Футболку с аналогичным принтом носил и Дилан Клиболд, организовавший нападение на школу «Колумбайн» в 1999 году. Тогда двое старшеклассников тщательно спланировали своё нападение, подготовив стрелковое оружие и самодельные взрывчатые устройства, с помощью которых нанесли серьёзные ранения 37 школьникам, 13 из которых в итоге погибли от полученных повреждений. После инцидента в школе «Колумбайн» в штате Колорадо группа KMFDM подверглась резкой критике, так как помимо футболки на нападавшем с названием их группы, их песни были найдены на странице второго стрелка, участвующего в нападении. Кроме того, дата выпуска их нового альбома совпала с днём рождения Гитлера и датой бойни, произошедшей в школе.
Александр Вест
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