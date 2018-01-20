В Омске вновь горит жилой дом

В городе Омск произошёл очередной пожар. Сейчас там горит старый двухэтажный жилой дом.

Видео пожара появились в Сети. По сообщению очевидцев, 20 января в Омске загорелся дом, расположенный по улице Строителей, 6. Несмотря на полуразрушенный внешний вид здания, известно, что в нём проживали люди. Источник возгорания и информация о пострадавших уточняется.Согласно видеоматериалам, очаг возгорания был на втором этаже дома. У здания теперь отсутствует часть кровли. По обновлённой информации пожар уже успели потушить. Напомним, что предыдущие данные о пожаре в Омске поступали 12 января: тогда в жилом доме взорвался газ.