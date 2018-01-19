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| | В Рязани неизвестные атаковали штаб Собчак

В Рязани неизвестные атаковали штаб Собчак

Вчера, 23:06
В Рязани стажи порядка проводят проверку по факту происшествия у здания, в котором находится штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак. Об этом проинформировали в правоохранительных органах.

В Рязани неизвестные атаковали штаб Собчак

 

На официальном сайте Ксении Собчак опубликована информация, что 19 января к зданию штаба подошли примерно 15 молодых людей, которые выставили плакаты с надписями, содержащими оскорбления в адрес кандидата. Во время происшествия активисты выкрикивали матерные слова. Работники штаба пытались успокоить активистов, но в ответ молодые люди кидали в них мусор и яйца. Сотрудники незамедлительно сообщили об инциденте в полицию. Однако протестующие разбежались до приезда служителей закона.

Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства и факты случившегося. Тимур Валеев, глава региональной сети штабов Ксении Собчак, сообщил, что полицейским не удалось поймать злоумышленников, так как они успели скрыться. Заявление по этому поводу уже написали и направили в соответствующие органы.
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