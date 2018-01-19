В Крыму житель Белогорского района ограбил своего знакомого из-за мести

В полицию одного из поселка Белогорского Района поступило сообщение от местного жителя, ангар которого ограбили. По подозрению в краже задержан 23-летний житель села, который таким образом захотел «насолить» пострадавшему.

В отделение полиции одного из сел Белогорской района в Крыму обратился житель поселка с заявлением о том, что у него ограбили ангар. Из пристройки похитили четыре автомобильных колеса, аккумулятор и бензопилу. Общая стоимость пропажи составила 30 тысяч рублей.Сотрудники правоохранительные органов провели задержание ранее судимого 23-летнего местного жителя по подозрению в краже имущества потерпевшего. Прежде между мужчинами произошла конфликтная ситуация, ставшая причиной недружеских отношений. Для того, чтобы «насолить» неприятелю подозреваемый пробрался в ангар в темное время суток, после чего похитил имущество потерпевшего.Полицией Белогорского района открыто уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в хранилище или помещение.