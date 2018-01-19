Житель Москвы умер во время крещенских купаний

В Московской области скончался пожилой мужчина перед купанием в купели. Об этом сообщают СМИ.

Никита Готский

Как стало известно, московский пенсионер умер возле водоема в Зеленограде сегодня около двух часов дня. Он пришел в реке искупаться вместе со своим товарищем. Они принялись снимать с себя одежду, дабы потом залезать в воду, но один из них неожиданно рухнул на лед и посинел. Врачи, которые дежурили возле водоема, сделали попытку спасти его, но безуспешно. По медицинскому заключению, пенсионер скончался от сердечной недостаточности.Ранее на территории Кургана в больнице умерла пожилая женщина, ожидавшая приема к врачу. Она скончалась, так и не получив помощь сотрудников учреждения.