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| | Перебегавшего дорогу пешехода насмерть задавило авто под Сергиевым Посадом

Перебегавшего дорогу пешехода насмерть задавило авто под Сергиевым Посадом

Вчера, 19:36
Под Сергиевым Посадом сегодня случилось ДТП. Пешеход, перебегавший дорогу, погиб под колесами автомобиля, двигавшегося в сторону поселка Богородского.

Перебегавшего дорогу пешехода насмерть задавило авто под Сергиевым Посадом

 

Очевидцы происшествия рассказали, что увидели на трассе авто с выбитыми стеклами, мертвого пешехода и плачущую женщину. Появились сведения, что причиной смерти стала спешка – боязнь опоздать на работу заставила мужчину перебегать дорогу, не проверив предварительно, безопасен ли переход.

По прибытии на место аварии медики пытались реанимировать мужчину, однако все их действия оказались тщетны. Пешеход скончался на месте. На данный момент расследованием всех обстоятельств занимаются правоохранители.
Дарья Светозарова
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