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| | В Перми проходит эвакуация школы

В Перми проходит эвакуация школы

Вчера, 17:13
На территории Перми срочно проводят эвакуацию одной из местных школ. Об этом передают местные издания.

В Перми проходит эвакуация школы

 

Инцидент произошел в школе №19, которая находится на улице Ушакова. Учеников и преподавателей экстренно эвакуируют по причине подозрительного предмета, который нашли в стенах учебного заведения. Учащихся вывели на улицу. Все остальные подробности в настоящее время выясняются.

Вчера в челябинской школе провели эвакуацию из-за возгорания в подсобке помещения. Происшествие зафиксировано в половине одиннадцатого утра. По словам родителей, им позвонили из учебного заведения, и попросили забрать детей домой. Оказалось, что поджог устроили старшеклассники. Приехавшие пожарные оперативно ликвидировали воспламенение. Для этой операции привлекались 39 сотрудников МЧС и 12 единиц специального оборудования.
Никита Готский
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