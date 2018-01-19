В Перми проходит эвакуация школы

На территории Перми срочно проводят эвакуацию одной из местных школ. Об этом передают местные издания.

Никита Готский

Инцидент произошел в школе №19, которая находится на улице Ушакова. Учеников и преподавателей экстренно эвакуируют по причине подозрительного предмета, который нашли в стенах учебного заведения. Учащихся вывели на улицу. Все остальные подробности в настоящее время выясняются.Вчера в челябинской школе провели эвакуацию из-за возгорания в подсобке помещения. Происшествие зафиксировано в половине одиннадцатого утра. По словам родителей, им позвонили из учебного заведения, и попросили забрать детей домой. Оказалось, что поджог устроили старшеклассники. Приехавшие пожарные оперативно ликвидировали воспламенение. Для этой операции привлекались 39 сотрудников МЧС и 12 единиц специального оборудования.