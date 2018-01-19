Нападение с топором произошло в родной школе Максима Галкина

Трагедия с нападением подростка, вооруженного топором, в поселке Сосновый Бор, что в Улан-Удэ, Бурятия, произошла в школе, в которой учился знаменитый российский шоумен и телеведущий Максим Галкин. Там он занимался на протяжении нескольких лет, вплоть до 5 класса.

Отец Галкина Александр был армейским генералом, поэтому семья вынуждена была неоднократно переезжать с места на место из-за новых назначений главы семейства. Жили Галкины и в Одессе, где будущая звезда юмористической сцены России закончил первые три класса. Следом переехали в Улан-Удэ, где Максима отдали в школу номер 5, где и случилось нападение. Уже после этого семейство решило переехать в Москву.

Стоит напомнить, что 19 января несколько подростков вошли в вышеупомянутую школу под видом учеников. В школе они открыли дверь в один из классов и бросили внутрь бутылку с так называемым «коктейлем Молотова», а после начали рубить топором выбегающих из помещения учеников. Одна из пострадавших школьниц на данный момент находится в коме. Родственники девочки просят о помощи с поисками донора, так как у ребенка редкая группа крови.

Николай Офицеров