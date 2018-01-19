Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Нападение с топором произошло в родной школе Максима Галкина

Нападение с топором произошло в родной школе Максима Галкина

Вчера, 16:48
Трагедия с нападением подростка, вооруженного топором, в поселке Сосновый Бор, что в Улан-Удэ, Бурятия, произошла в школе, в которой учился знаменитый российский шоумен и телеведущий Максим Галкин. Там он занимался на протяжении нескольких лет, вплоть до 5 класса.
 

Нападение с топором произошло в родной школе Максима Галкина

 

Отец Галкина Александр был армейским генералом, поэтому семья вынуждена была неоднократно переезжать с места на место из-за новых назначений главы семейства. Жили Галкины и в Одессе, где будущая звезда юмористической сцены России закончил первые три класса. Следом переехали в Улан-Удэ, где Максима отдали в школу номер 5, где и случилось нападение. Уже после этого семейство решило переехать в Москву.
 
Стоит напомнить, что 19 января несколько подростков вошли в вышеупомянутую школу под видом учеников. В школе они открыли дверь в один из классов и бросили внутрь бутылку с так называемым «коктейлем Молотова», а после начали рубить топором выбегающих из помещения учеников. Одна из пострадавших школьниц на данный момент находится в коме. Родственники девочки просят о помощи с поисками донора, так как у ребенка редкая группа крови.

Николай Офицеров
Новости по теме
"ВКонтакте" заблокировал три паблика после случая в Улан-Удэ

В соцсети "ВКонтакте" заблокировали три паблика после нападения в школе Бурятии. Об этом рассказали в Роскомнадзоре.

В Улан-Удэ школьник напал на учеников и педагога с топором и
В Улан-Удэ школьник напал на учеников и педагога с топором и "коктейлем Молотова"

В Улан-Удэ мальчик напал на учеников и преподавателя в местной школе. Несколько человек попали в больницу.

В замке Максима Галкина в поселке Грязь работают 20 человек
В замке Максима Галкина в поселке Грязь работают 20 человек

Максим Галкин, популярный артист и шоумен, выступил с интервью в эфире радиостанции «Русская служба новостей». Супруг Аллы Пугачевой подтвердил, что в его

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости