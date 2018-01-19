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| | В немецком приюте инвалидов нарядили в костюмы из секс-шопа

В немецком приюте инвалидов нарядили в костюмы из секс-шопа

Вчера, 16:27
В основе работы немецкой сети приютов для душевнобольных лежит человечность, индивидуальный подход и доброта. Только сотрудники одного из заведений оказались уж слишком снисходительными к просьбам подопечных и нарядили инвалидов в костюмы из секс-шопа.

В немецком приюте инвалидов нарядили в костюмы из секс-шопа

 

Недавно открылись странные обстоятельства празднования Нового года в одном из немецких приютов для душевнобольных. СМИ, отмечают, что новым кредо социального заведения в деревне Оппин стали разврат и растление. Общественность возмутил тот факт, что инвалидов нарядили в костюмы из секс-шопа. Узнать обо всем удалось при просмотре снимков с торжества. Руководство приюта не увидело в этом ничего ненормального, а в центральном офисе комментировать ситуацию отказываются. Сотрудники уже скандально известного заведения вину не признают. По их словам, они всего лишь исполнили каприз инвалидов – поход в магазин для взрослых.

Местные власти приступили к проверке заведения.
Виктория Озерова
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