В немецком приюте инвалидов нарядили в костюмы из секс-шопа

В основе работы немецкой сети приютов для душевнобольных лежит человечность, индивидуальный подход и доброта. Только сотрудники одного из заведений оказались уж слишком снисходительными к просьбам подопечных и нарядили инвалидов в костюмы из секс-шопа.

Виктория Озерова

Недавно открылись странные обстоятельства празднования Нового года в одном из немецких приютов для душевнобольных. СМИ, отмечают, что новым кредо социального заведения в деревне Оппин стали разврат и растление. Общественность возмутил тот факт, что инвалидов нарядили в костюмы из секс-шопа. Узнать обо всем удалось при просмотре снимков с торжества. Руководство приюта не увидело в этом ничего ненормального, а в центральном офисе комментировать ситуацию отказываются. Сотрудники уже скандально известного заведения вину не признают. По их словам, они всего лишь исполнили каприз инвалидов – поход в магазин для взрослых.Местные власти приступили к проверке заведения.