В немецком приюте инвалидов нарядили в костюмы из секс-шопа

Недавно открылись странные обстоятельства празднования Нового года в одном из немецких приютов для душевнобольных. СМИ, отмечают, что новым кредо социального заведения в деревне Оппин стали разврат и растление. Общественность возмутил тот факт, что инвалидов нарядили в костюмы из секс-шопа. Узнать обо всем удалось при просмотре снимков с торжества. Руководство приюта не увидело в этом ничего ненормального, а в центральном офисе комментировать ситуацию отказываются. Сотрудники уже скандально известного заведения вину не признают. По их словам, они всего лишь исполнили каприз инвалидов – поход в магазин для взрослых.
Местные власти приступили к проверке заведения.