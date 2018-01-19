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| | Друг преступника из школы Улан-Удэ описал его характер и повадки

Друг преступника из школы Улан-Удэ описал его характер и повадки

Вчера, 15:33
Близкий знакомый парня, который вместе с двумя сообщниками участвовал в нападении на преподавателя и школьников в средней школе №5 в Улан-Удэ поделился своим мнением о произошедшем, а также рассказал о чертах его характера и повадках.

Друг преступника из школы Улан-Удэ описал его характер и повадки

 

Школьник, пожелавший остаться инкогнито, рассказал о том, что с парнем, которого представителям правоохранительных органов удалось задержать после нападения на детей в учебном заведении, он не общался уже больше двух лет. Однако, юноша заявил, что его знакомый всегда казался весьма адекватным и рассудительным человеком без каких-либо психических отклонений. Отметим, что школьник также пояснил, что за те два года, в которые у него не было тесных контактов с преступником, у него в жизни могли произойти какие-либо события серьёзного характера, которые могли бы повлиять на его мировосприятие. Также свидетель рассказал, что в школе юноша часто подвергался побоям и насмешкам, из-за которых он мог затаить злобу на школьников и преподавателей, которые не сумели его защитить. По словам знакомого задержанного юноши, его родители также были весьма спокойными и адекватными людьми.

Также добавим, по сообщениям школьников девятого класса, где обучался задержанный парень, юноша серьёзно увлекался антигероями анимэ-мультфильмов, в которых в больших порциях содержались сцены жестокости и насилия. Поэтому школьники предположили, что своим поступком юноша мог подражать своим кумирам из анимэ. Заметим, знакомые задержанного также заявили, что незадолго до случившегося инцидента парень удалил свой аккаунт из социальных сетей. Стоит добавить, в свете последних событий в социальных сетях производят тщательную чистку публичных сообществ, пропагандирующих применение насилия в учебных заведениях во избежание повторения трагического инцидента, произошедшего в одной из школ Бурятии. Отдельного упоминания стоит тот факт, что юноша, ворвавшийся в классную комнату в школе №5 с топором и бутылкой, наполненной горючей смесью, за день до совершения столь тяжкого преступления предупредил одну из своих знакомых о том, что завтра они устроят «мясо» в школе, поэтому ей стоит остаться дома под любым предлогом. Одна из местных жительниц заявила о том, что в результате нападения одному из школьниц отрубили палец, ещё один парень получил серьёзную травму спины, юноше сильно разбили голову, а преподаватель также получила сильный удар по голове.
Александр Вест
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