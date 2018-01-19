Резню в бурятской школе связали с «группировкой АУЕ»

В данный момент следственные органы занимаются определением истинных мотивов, побудивших трёх злоумышленников к акту насилия по отношению к школьникам в Бурятии. Среди основных версий случившегося инцидента следователи также не отрицают возможность отношения нападавших злоумышленников к криминальному объединению Арестантского уркаганского единства. Однако, данная версия считается лишь побочной.
Напомним, трое злоумышленников, облачённых в маски, скрывающие их лица, вооружившись топорами, бросили бутылку с горючей смесью в классный кабинет. После того, как из-за образовавшегося возгорания дети стали покидать кабинет, преступники наносили им травмы холодным оружием, поджидая у выхода из класса.