Произошедший акт беспрецедентного насилия в школе №5 в Улан-Удэ, в котором пострадали несколько учеников седьмого класса, может быть причастен к деятельности организации АУЕ (Арестантское уркаганское единство).

Александр Вест

В данный момент следственные органы занимаются определением истинных мотивов, побудивших трёх злоумышленников к акту насилия по отношению к школьникам в Бурятии. Среди основных версий случившегося инцидента следователи также не отрицают возможность отношения нападавших злоумышленников к криминальному объединению Арестантского уркаганского единства. Однако, данная версия считается лишь побочной.Напомним, трое злоумышленников, облачённых в маски, скрывающие их лица, вооружившись топорами, бросили бутылку с горючей смесью в классный кабинет. После того, как из-за образовавшегося возгорания дети стали покидать кабинет, преступники наносили им травмы холодным оружием, поджидая у выхода из класса.