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| | Резню в бурятской школе связали с «группировкой АУЕ»

Резню в бурятской школе связали с «группировкой АУЕ»

Сегодня, 15:04
Произошедший акт беспрецедентного насилия в школе №5 в Улан-Удэ, в котором пострадали несколько учеников седьмого класса, может быть причастен к деятельности организации АУЕ (Арестантское уркаганское единство).

Резню в бурятской школе связали с «группировкой АУЕ»

 

В данный момент следственные органы занимаются определением истинных мотивов, побудивших трёх злоумышленников к акту насилия по отношению к школьникам в Бурятии. Среди основных версий случившегося инцидента следователи также не отрицают возможность отношения нападавших злоумышленников к криминальному объединению Арестантского уркаганского единства. Однако, данная версия считается лишь побочной.

Напомним, трое злоумышленников, облачённых в маски, скрывающие их лица, вооружившись топорами, бросили бутылку с горючей смесью в классный кабинет. После того, как из-за образовавшегося возгорания дети стали покидать кабинет, преступники наносили им травмы холодным оружием, поджидая у выхода из класса.
Александр Вест
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