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| | На взлетной полосе с самолета вывели неадекватного мужчину в костюме сноубордиста

На взлетной полосе с самолета вывели неадекватного мужчину в костюме сноубордиста

Сегодня, 13:00
Самолет, который следует из Петербурга в Читу, был остановлен прям на взлетной полосе из-за задержания в салоне неадекватного пассажира в одежде сноубордиста.

На взлетной полосе с самолета вывели неадекватного мужчину в костюме сноубордиста

 

18 января взлет самолета должен был произойти в 17:10, но был задержан. Прям на взлетном поле лайнер окружили полицейские автомобили, которые перегородили путь. Полицейских сопроводила стюардесса в салон, и указала на мужчину который сидел на трех сидениях одновременно. Очевидцы предполагают, что он был под воздействием наркотиков или провозил запрещенный груз. Во время ареста мужчина вел себя очень спокойно и не создавал препятствий.

Напомним, что это происшествие произошло в городе Санкт-Петербург в аэропорту Пулково.
Пелагея Лебединская
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