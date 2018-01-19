На взлетной полосе с самолета вывели неадекватного мужчину в костюме сноубордиста

Самолет, который следует из Петербурга в Читу, был остановлен прям на взлетной полосе из-за задержания в салоне неадекватного пассажира в одежде сноубордиста.

Пелагея Лебединская

18 января взлет самолета должен был произойти в 17:10, но был задержан. Прям на взлетном поле лайнер окружили полицейские автомобили, которые перегородили путь. Полицейских сопроводила стюардесса в салон, и указала на мужчину который сидел на трех сидениях одновременно. Очевидцы предполагают, что он был под воздействием наркотиков или провозил запрещенный груз. Во время ареста мужчина вел себя очень спокойно и не создавал препятствий.Напомним, что это происшествие произошло в городе Санкт-Петербург в аэропорту Пулково.