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| | Во Владивостоке восьмиклассник распылил перцовый газ в лица сверстникам

Во Владивостоке восьмиклассник распылил перцовый газ в лица сверстникам

Сегодня, 12:44
Ученик восьмого класса в школьном туалете применил перцовый газ, в результате чего четверых несовершеннолетних подростков пришлось госпитализировать с признаками аллергической реакции, о чем рассказали сотрудники МВД по Владивостоку.
 

Во Владивостоке восьмиклассник распылил перцовый газ в лица сверстникам

 

«Восьмиклассник приобрел себе в магазине защитный перцовый баллончик и решил распылить его в туалетной комнате своей школы. Прибывшие на место медики в результате приняли решение о госпитализации четверых 13-летних подростков, у которых отмечаются признаки аллергической реакции. На данный момент угрозы их жизни и здоровью нет. После того, как были проведены профилактические процедуры, подростков перевели на амбулаторное оздоровление», - отмечается в опубликованном сообщении.
 
Пресс-служба МВД утверждает, что с родителями атаковавшего пострадавших подростка уже связались и составили в их отношении административный протокол, связанных с неисполнением родительских обязанностей должным образом.
 
Сотрудники правоохранительных органов также установили локацию магазина, в котором старшеклассник смог приобрести себе перцовый баллончик. В отношении продавца и владельца были составлены протоколы относительно незаконного оборота товаров, свободная реализация которых ограничена.

Николай Офицеров
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