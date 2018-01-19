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| | В Санкт-Петербурге в Петергофе обнаружили в подвале крокодила

В Санкт-Петербурге в Петергофе обнаружили в подвале крокодила

Сегодня, 12:21
В Санкт-Петербурге в Петергофе в одном из домов в подвале нашли крокодила, который составил в длину два метра.

В Санкт-Петербурге в Петергофе обнаружили в подвале крокодила

 

В Петергофе по улице Шахматова в одном из жилых домов сотрудниками полиции был обнаружен в вырытой траншее в подвале нильский крокодил. Рептилию нашли чисто случайно, полиция навестила этот дом с проверкой на разрешение и хранение огнестрельного оружия. Оказалось, что хозяин крокодила в связи с его быстрым ростом в величину не смог уже держать своего питомца дома, и переместил его на постоянное место жительства в подвал, где вырыл специально траншею.

Отметим, что животное было конфисковано и отправлено в зоопарк, где ему предоставят хорошие условия для жизни. На хозяина, за издевательство над животным, будет наложен штраф.
Пелагея Лебединская
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