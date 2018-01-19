В Ростовской области из-за природных условий закрыли две автотрассы

В Ростовской области пришло предупреждение о том, что с 20:15 19 января будут закрыты две автотрассы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Пелагея Лебединская

Скоростные трассы "Ростов-Ставрополь" и "Котельниково-Песчанокопское" будут ограничиваться в пропуске транспорта, из-за обрушившихся стихийных условий погоды. Государственная автомобильная инспекция Ростовской области предупреждает всех водителей, что бы были предельно осторожны. Не превышали на дорогах скорость держали дистанцию и соблюдали все правила дорожного движения, дабы избежать автомобильных аварий. Так как вследствие с погодными условиями дальняя видимость на дорогах очень плохая и сама трасса скользкая.Отметим, что в настоящую минуту температура воздуха в Ростове всего минус 2 градуса, но метель не прекращается.