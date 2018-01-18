В Ставрополе водитель автобуса чуть не убил пенсионерку

Водитель «ПАЗа» рейса №46 сбил женщину в Ставрополе.

Происшествие случилось 17 января утром, примерно в 9:30. 69-летняя жительница хотела пересечь дорогу, но транспорт не дал совершить данное действие. Пенсионерка получила травму головы и ушибла шейный отдел позвоночника – такой диагноз поставили медики.Водителем автобуса был мужчина 55 лет, проживающий в этом же городе. До этого он нигде не светился в серьезных ДТП. Репутация вполне удовлетворительна. В транспорте находилось 19 человек, все остались живы и здоровы.Установили причину происшествия: автобус был неисправен. К тому же газовый баллон на транспорте не имеет документального подтверждения. Ведется следствие по поводу документации.