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| | В Ставрополе водитель автобуса чуть не убил пенсионерку

В Ставрополе водитель автобуса чуть не убил пенсионерку

Вчера, 22:40
Водитель «ПАЗа» рейса №46 сбил женщину в Ставрополе.

В Ставрополе водитель автобуса чуть не убил пенсионерку

 

Происшествие случилось 17 января утром, примерно в 9:30. 69-летняя жительница хотела пересечь дорогу, но транспорт не дал совершить данное действие. Пенсионерка получила травму головы и ушибла шейный отдел позвоночника – такой диагноз поставили медики.

Водителем автобуса был мужчина 55 лет, проживающий в этом же городе. До этого он нигде не светился в серьезных ДТП. Репутация вполне удовлетворительна. В транспорте находилось 19 человек, все остались живы и здоровы.

Установили причину происшествия: автобус был неисправен. К тому же газовый баллон на транспорте не имеет документального подтверждения. Ведется следствие по поводу документации.
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