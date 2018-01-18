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| | Житель Йошкар-Олы хотел купить машину и лишился денег

Житель Йошкар-Олы хотел купить машину и лишился денег

Вчера, 20:41
Аферисты в Сети сумели обмануть молодого жителя Йошкар-Олы более чем на четыре тысячи рублей. 29-летний мужчина «попался на удочку» мошенников при попытке купить автомобиль. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по региону.

Житель Йошкар-Олы хотел купить машину и лишился денег

 

Накануне в правоохранительные органы столицы Республики Марий Эл обратился 29-летний горожанин. Он сообщил, что хотел купить себе автомобиль и нашел в Сети понравившуюся модель. Связавшись с продавцом, мужчина договорился о предоплате. Житель Йошкар-Олы перевел четыре с половиной тысячи рублей на банковскую карту предполагаемого продавца, после чего тот пропал. Мужчина не смог связаться с получателем своих денег, поскольку номера оказались более не доступными.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего и предупредили о мошенниках общественность.
Виктория Озерова
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