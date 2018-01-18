Житель Йошкар-Олы хотел купить машину и лишился денег

Накануне в правоохранительные органы столицы Республики Марий Эл обратился 29-летний горожанин. Он сообщил, что хотел купить себе автомобиль и нашел в Сети понравившуюся модель. Связавшись с продавцом, мужчина договорился о предоплате. Житель Йошкар-Олы перевел четыре с половиной тысячи рублей на банковскую карту предполагаемого продавца, после чего тот пропал. Мужчина не смог связаться с получателем своих денег, поскольку номера оказались более не доступными.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего и предупредили о мошенниках общественность.