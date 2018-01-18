В городе Прокопьевске были пойманы поджигатели автомобилей

В Камеровской области полицейские арестовали трех угонщиков - поджигателей автомобилей.

Пелагея Лебединская

В городе Прокопьевске было зафиксировано три случая по угону машин, которые произошли в течение несколько дней. Позже эти автомобили были обнаружены сгоревшими дотла. Оказалось, что в угоне машин виновны трое 24-летних мужчин, которые и были задержаны. Они угоняли машины, воровали с них все ценное и сжигали, дабы убрать улики. Последняя попытка угона не удалась, не смогли завести двигатель. После разочарования ограбили 60-летнюю женщину, украли продукты на сумму 15 000 рублей, ранее купленных ею в магазине. Воры пойманы и опознаны.Отметим, что за такие преступления, мужчинам грозит минимум 7 лет лишения свободы.