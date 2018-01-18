Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | В городе Прокопьевске были пойманы поджигатели автомобилей

В городе Прокопьевске были пойманы поджигатели автомобилей

Вчера, 20:32
В Камеровской области полицейские арестовали трех угонщиков - поджигателей автомобилей.

В городе Прокопьевске были пойманы поджигатели автомобилей

 

В городе Прокопьевске было зафиксировано три случая по угону машин, которые произошли в течение несколько дней. Позже эти автомобили были обнаружены сгоревшими дотла. Оказалось, что в угоне машин виновны трое 24-летних мужчин, которые и были задержаны. Они угоняли машины, воровали с них все ценное и сжигали, дабы убрать улики. Последняя попытка угона не удалась, не смогли завести двигатель. После разочарования ограбили 60-летнюю женщину, украли продукты на сумму 15 000 рублей, ранее купленных ею в магазине. Воры пойманы и опознаны.

Отметим, что за такие преступления, мужчинам грозит минимум 7 лет лишения свободы.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В Прокопьевске бомж сел за кражу трех снегоуборочных машин
В Прокопьевске бомж сел за кражу трех снегоуборочных машин

В Прокопьевке бездомный украл три снегоуборочные бензиновые машины. Кузбасский бомж сел за кражу оборудования по уборке снега на пять лет.

В Москве задержали банду угонщиков автомобилей Infiniti
В Москве задержали банду угонщиков автомобилей Infiniti

В Москве сотрудникам МУРа удалось ликвидировать преступную банду, занимавшуюся кражей дорогостоящих иномарок. В поселке Прудки Ленинского района были задержаны

Задержаны восемь воронежцев, совершивших угоны и поджоги 13 машин
Задержаны восемь воронежцев, совершивших угоны и поджоги 13 машин

В Воронеже правоохранители арестовали местную банду, которая промышляла угонами и поджогами автомобилей отечественного автопрома. Об этом сообщила пресс-служба

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости