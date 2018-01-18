Прокуратура Марий Эл пресекла более 130 коррупционных нарушений

Прокуратура Звениговского района Республики Марий Эл подбила результаты прошедшего года по борьбе с коррупцией в регионе. За это время в регионе было выявлено более 100 нарушений. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Виктория Озерова

В прошлом году прокуратура Звениговского района выявила более 130 коррупционных несоблюдений. В районном отделе внутренних дел и в службе судебных приставов ведомству удалось обнаружить нарушения порядка предоставления информации о доходах, расходах и имуществе. В муниципальной службе также провели проверку, по результатам которой уволили одного из сотрудников. По настоянию прокуратуры более 30 муниципальных нормативных актов были приведены в соответствие, еще из 49 были удалены коррупционные факторы. Ведомство выявило незаконное привлечение на работы экс-госслужащего.Всего прокуратура сумела пресечь 139 коррупционных нарушений. По результатам проверок были заведены два уголовных дела.