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| | Стали известны причины, из-за которых сгорел автобус в Казахстане

Стали известны причины, из-за которых сгорел автобус в Казахстане

Вчера, 20:19
В Казахстане загорелся автобус, в котором сгорели заживо 52 человека, он держал маршрут из Узбекистана в Россию.

Стали известны причины, из-за которых сгорел автобус в Казахстане

 

Смертельная трагедия произошла на скоростной трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области, среди умерших оказались только жители Узбекистана. Из горевшего «ада» смогли спастись только пять человек, из них три водителя, остальные погибли вследствие блокировки пассажирской двери. Эксперты по чрезвычайным ситуациям считают, что загореться автобус мог из-за замыкания электропроводки. Ведется следствие.

Напомним, что на этой же трассе 7 января было еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало четыре жителя Узбекистана.
Пелагея Лебединская
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