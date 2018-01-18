Стали известны причины, из-за которых сгорел автобус в Казахстане

В Казахстане загорелся автобус, в котором сгорели заживо 52 человека, он держал маршрут из Узбекистана в Россию.

Пелагея Лебединская

Смертельная трагедия произошла на скоростной трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области, среди умерших оказались только жители Узбекистана. Из горевшего «ада» смогли спастись только пять человек, из них три водителя, остальные погибли вследствие блокировки пассажирской двери. Эксперты по чрезвычайным ситуациям считают, что загореться автобус мог из-за замыкания электропроводки. Ведется следствие.Напомним, что на этой же трассе 7 января было еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало четыре жителя Узбекистана.