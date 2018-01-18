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| | В Иванове LADA влетела под пассажирский автобус

В Иванове LADA влетела под пассажирский автобус

Вчера, 20:01
На территории Иваново легковая машина LADA влетела под пассажирский автобус. Об этом сообщают местные издания.

В Иванове LADA влетела под пассажирский автобус

 

ДТП при участии легкового автомобиля и общественного транспорта произошла на улице Лежневской в Иванове. По словам свидетелей аварии, автомобилист LADA неудачно смог выполнить маневр перестроения на проезжей части, в результате чего влетел сзади в ПАЗ, направлявшегося по маршруту №106. В момент столкновения пассажирский автобус располагался на остановке общественного транспорта, когда в него садились люди. В итоге аварии получил повреждения только водитель легковой машины. Его отвезли в одну из местных больниц, у мужчины зафиксировано ранение головы. Все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
Никита Готский
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