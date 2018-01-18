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| | В детском лагере под Выксой утонул 13-летний мальчик

В детском лагере под Выксой утонул 13-летний мальчик

Вчера, 19:31
18 января в детском лагере под городом Выкса Нижегородской области произошел трагический инцидент. В бассейне заведения утонул подросток.

В детском лагере под Выксой утонул 13-летний мальчик

 

Сегодня в Нижегородской области погиб 13-летний ребенок. Мальчик пребывал в детском лагере под Выксой. В бассейне инструктор проводил занятия для 20 детей. В ходе тренировки сотрудник лагеря заметил, что один из подростков лежит на дне бассейна. Мальчика тут же подняли на поверхность и начали проводить меры по реанимации. Сотрудники лагеря вызвали медиков. Приехавшие на место инцидента врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка. По предварительным данным, мальчик не умел плавать.

На данный момент в детском лагере работают сотрудники правоохранительных органов. Они оценят действия сотрудников заведения с юридической точки зрения, на основе чего будет вынесено процессуальное решение. Комментировать происшествие в лагере отказались.
Виктория Озерова
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