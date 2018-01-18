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| | Дорогу в Краснодаре засыпало хлебом

Дорогу в Краснодаре засыпало хлебом

Вчера, 18:44
В Краснодаре прошел «хлебный дождь». Запечатлеть необычный инцидент удалось очевидцам.

 

В соцсетях жители Краснодара рассказали о необычном происшествии. На пересечении улиц Красных Партизан и Аэродромной прошел настоящий дождь из хлеба и батонов. Грузовик с изделиями проезжал кольцо и неожиданно двери машины открылись, в результате чего продукция высыпалась прямо на трассу. Водитель транспортного средства не сразу заметил «утечку» и продолжал движение. Автомобилистам Краснодара пришлось применить все свое мастерство для того, чтобы не наехать на хлеб. Очевидцы помогли собрать изделия и вернуть их обратно в машину.

Теперь жители Краснодара обеспокоены только одним вопросом, чтобы батоны с дороги не попали на прилавки магазинов.
Виктория Озерова
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