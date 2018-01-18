В Москве рабочие из приюта для животных украли 20 мешков корма

Полицейскими Москвы задержаны двое мужчин, подозреваемых в хищении 20 мешков собачьего корма. Подозреваемые работали в приюте для бездомных животных.

В полицию Москвы поступило обращение от начальника приюта для животных, который подозревал двоих сотрудников учреждения в причастности к краже собачьего корма. Материальный ущерб составил 23 тысячи рублей – пропали 20 мешков корма.36-летнего и 47-летнего подозреваемых задержали до выяснения обстоятельств происшествия. Также сотрудник правоохранительных органов установят то, как предполагаемые злоумышленники собирались использовать награбленное: реализовать или применить в личных нуждах.В прошлом году сообщалось, что в 2018 году в Москве будет потрачено около миллиона рублей на регулирование количества бездомных животных.В Сети активно обсуждаются случай в Ростове-на-Дону, когда, поступивших живыми в муниципальный приют бездомных животных, спустя определенное время находили мертвыми. Когда накапливалось большое количество трупов, их везли на мясокомбинат.