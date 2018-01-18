Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | В Москве рабочие из приюта для животных украли 20 мешков корма

В Москве рабочие из приюта для животных украли 20 мешков корма

Вчера, 18:30
Полицейскими Москвы задержаны двое мужчин, подозреваемых в хищении 20 мешков собачьего корма. Подозреваемые работали в приюте для бездомных животных.

В Москве рабочие из приюта для животных украли 20 мешков корма

 

В полицию Москвы поступило обращение от начальника приюта для животных, который подозревал двоих сотрудников учреждения в причастности к краже собачьего корма. Материальный ущерб составил 23 тысячи рублей – пропали 20 мешков корма.

36-летнего и 47-летнего подозреваемых задержали до выяснения обстоятельств происшествия. Также сотрудник правоохранительных органов установят то, как предполагаемые злоумышленники собирались использовать награбленное: реализовать или применить в личных нуждах.

В прошлом году сообщалось, что в 2018 году в Москве будет потрачено около миллиона рублей на регулирование количества бездомных животных.

В Сети активно обсуждаются случай в Ростове-на-Дону, когда, поступивших живыми в муниципальный приют бездомных животных, спустя определенное время находили мертвыми. Когда накапливалось большое количество трупов, их везли на мясокомбинат.
Новости по теме
В Подмосковье в приюте для животных сгорели кошки и собаки
В Подмосковье в приюте для животных сгорели кошки и собаки

В подмосковном городе Королев при пожаре в приюте для животных погибли кошки и собаки, некоторые четверолапые получили ожоги различной степени тяжести.

У приюта в Москве обнаружены трупы животных
У приюта в Москве обнаружены трупы животных

Неподалеку от приюта в районе Печатники, Москва, обнаружены трупы животных. Зоозащитники подозревают причастность организаторов БАНО «ЭКО» к прецеденту.

Житель Сузунского района подозревается в краже зерносмеси
Житель Сузунского района подозревается в краже зерносмеси

В ночь на 28 сентября со склада ЗАО «Пламя» в с. Малая Крутишка Сузунского района неизвестный похитил 9 мешков зерносмеси, используемой в качестве

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости