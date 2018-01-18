Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | У чиновницы Минюста в Приморье конфисковали дорогой внедорожник

У чиновницы Минюста в Приморье конфисковали дорогой внедорожник

Сегодня, 14:06
Суд Владивостока постановил арестовать внедорожник главы Министерства юстиции по Приморскому краю в пользу государства. Об этом проинформировала прокуратура региона.

У чиновницы Минюста в Приморье конфисковали дорогой внедорожник

 

Прокурор Приморского края обратил внимание на дорогой автомобиль начальницы Минюста региона и, чтобы проверить основания приобретения, подал иск в суд. Автомобиль был приобретен четыре года назад. Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска на тот момент стоил около 1,5 миллиона рублей, что в несколько раз превышало совокупный доход начальницы ведомства за четыре предыдущих года. Чиновница должна была предоставить сведения о расходах за это время, в том числе и о покупке автомобиля, однако не сделала этого, в связи с чем стоимость машины была снижена до 110 тысяч рублей.

Суд Приморского края постановил превратить автомобиль в доход государства и ради обеспечения иска наложить арест на транспортное средство.
Виктория Озерова
Новости по теме
У приморской чиновницы конфисковали новый Nissan Qashqai
У приморской чиновницы конфисковали новый Nissan Qashqai

Согласно закону РФ, все работники госслужб в случае приобретения товаров на крупную сумму, должны предоставить документы, подтверждающие законность данной

Toyota Land Cruiser Prado оснастят новым турбодизелем и коробкой передач
Toyota Land Cruiser Prado оснастят новым турбодизелем и коробкой передач

Производители японского автоконцерна сообщают, что Toyota Land Cruiser Prado подвергнется некоторым изменениям. Известно, что его оснастят новым турбодизелем

Миклушевский встретился с главой Управления Минюста РФ по Приморскому краю
Миклушевский встретился с главой Управления Минюста РФ по Приморскому краю

В минувшую субботу состоялась рабочая встреча губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и начальника управления Министерства юстиции РФ по

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости