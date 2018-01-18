У чиновницы Минюста в Приморье конфисковали дорогой внедорожник

Суд Владивостока постановил арестовать внедорожник главы Министерства юстиции по Приморскому краю в пользу государства. Об этом проинформировала прокуратура региона.

Виктория Озерова

Прокурор Приморского края обратил внимание на дорогой автомобиль начальницы Минюста региона и, чтобы проверить основания приобретения, подал иск в суд. Автомобиль был приобретен четыре года назад. Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска на тот момент стоил около 1,5 миллиона рублей, что в несколько раз превышало совокупный доход начальницы ведомства за четыре предыдущих года. Чиновница должна была предоставить сведения о расходах за это время, в том числе и о покупке автомобиля, однако не сделала этого, в связи с чем стоимость машины была снижена до 110 тысяч рублей.Суд Приморского края постановил превратить автомобиль в доход государства и ради обеспечения иска наложить арест на транспортное средство.