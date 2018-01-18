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| | Погоня с полицейскими под Ростовом закончилась тараном

Погоня с полицейскими под Ростовом закончилась тараном

Сегодня, 13:20
Ряд очевидцев, присутствовавших на федеральной трассе М-4, сообщили о том, что стали свидетелями погони с участием нескольких полицейских автомобилей, в которой была предпринят таран.

Погоня с полицейскими под Ростовом закончилась тараном

 

На отрезке трассы М-4 «Дон» случилась довольно масштабная дорожная авария, в которой пострадали сразу несколько легковых автомобилей, в том числе и машины, принадлежащие правоохранительным органам Ростова-на-Дону. Однако, другие очевидцы сообщили, что множественные повреждения машин были вызваны рядовой аварией из-за неблагоприятных погодных условий в виде обильного снегопада, сделавшего дорожное покрытие непригодным к использованию.

 

Стоит отметить, что инцидент произошёл на участке трассы в районе посёлка Щепкин около 6 часов утра. Водители, участвовавшие в дорожном происшествии, не выставили знак, повествующий о произошедшей аварии, в результате чего в их транспортные средства врезались ещё несколько машин. Добавим, что легковой автомобиль правоохранителей получил довольно серьёзные повреждения, врезавшись в Газель.
Александр Вест
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