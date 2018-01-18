Впервые за 15 лет произошел сильнейший разлив Невы в Санкт-Петербурге

Население российской северной столицы сообщает, что возле станции метрополитена "Пролетарская" Нева вышла из берегов. Люди уверяют, что разлив является самым сильным за минувшие 15 лет. Еще совсем немного и вода подойдет к домам населения. Эксперты подтверждают данные, что река в самом деле выходит из своих берегов.За трое суток уровень воды существенно увеличился.
Ранее стало известно, как питерцы воспринимают свой город. Так, 62% лиц чувствуют себя терпимыми к приезжим. Социальную ответственность и позитивную гражданскую позицию замечают в себе половина опрошенных лиц. Помимо этого, жители Петербурга называют себя отзывчивыми, вежливыми и доброжелательными, они ощущают духовную близость с людьми, жившими в городе в 60 годах и любят свой город.