Впервые за 15 лет произошел сильнейший разлив Невы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел мощнейший разлив Невы за последние 15 лет. Река вышла из своих берегов.

Никита Готский

Население российской северной столицы сообщает, что возле станции метрополитена "Пролетарская" Нева вышла из берегов. Люди уверяют, что разлив является самым сильным за минувшие 15 лет. Еще совсем немного и вода подойдет к домам населения. Эксперты подтверждают данные, что река в самом деле выходит из своих берегов.За трое суток уровень воды существенно увеличился.Ранее стало известно, как питерцы воспринимают свой город. Так, 62% лиц чувствуют себя терпимыми к приезжим. Социальную ответственность и позитивную гражданскую позицию замечают в себе половина опрошенных лиц. Помимо этого, жители Петербурга называют себя отзывчивыми, вежливыми и доброжелательными, они ощущают духовную близость с людьми, жившими в городе в 60 годах и любят свой город.