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Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

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Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

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| | Впервые за 15 лет произошел сильнейший разлив Невы в Санкт-Петербурге

Впервые за 15 лет произошел сильнейший разлив Невы в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12:25
В Санкт-Петербурге произошел мощнейший разлив Невы за последние 15 лет. Река вышла из своих берегов.

Впервые за 15 лет произошел сильнейший разлив Невы в Санкт-Петербурге

 

Население российской северной столицы сообщает, что возле станции метрополитена "Пролетарская" Нева вышла из берегов. Люди уверяют, что разлив является самым сильным за минувшие 15 лет. Еще совсем немного и вода подойдет к домам населения. Эксперты подтверждают данные, что река в самом деле выходит из своих берегов.За трое суток уровень воды существенно увеличился.

Ранее стало известно, как питерцы воспринимают свой город. Так, 62% лиц чувствуют себя терпимыми к приезжим. Социальную ответственность и позитивную гражданскую позицию замечают в себе половина опрошенных лиц. Помимо этого, жители Петербурга называют себя отзывчивыми, вежливыми и доброжелательными, они ощущают духовную близость с людьми, жившими в городе в 60 годах и любят свой город.
Никита Готский
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