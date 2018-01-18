Самолет из ванны сконструировали два брата из Германии

Братья, жители Германии, выложили в YouTube видео конструкции летательного аппарата из ванны, и показали проведение успешного испытания.

Пелагея Лебединская

20-летние братья близнецы сконструировали дрон с четырьмя моторами в виде ванны, который подымается в воздух и летает. Конструкторы летающего аппарата выложили в YouTube видео, продемонстрировав свое изобретение. В видеоролике молодой человек вышел из дома, сел в припаркованную ванну и с помощью дистанционного пульта поднялся в воздух и начал парить. Полет успешно продлился до ближайшей кондитерской, при этом пересек футбольное поле. Пользователи сети пришли в восторг.Отметим. что видеоролик в интернете собрал за три дня 363 тысячи просмотров и 22 тысячи лайков.