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| | Самолет из ванны сконструировали два брата из Германии

Самолет из ванны сконструировали два брата из Германии

Сегодня, 11:52
Братья, жители Германии, выложили в YouTube видео конструкции летательного аппарата из ванны, и показали проведение успешного испытания.

Самолет из ванны сконструировали два брата из Германии

 

20-летние братья близнецы сконструировали дрон с четырьмя моторами в виде ванны, который подымается в воздух и летает. Конструкторы летающего аппарата выложили в YouTube видео, продемонстрировав свое изобретение. В видеоролике молодой человек вышел из дома, сел в припаркованную ванну и с помощью дистанционного пульта поднялся в воздух и начал парить. Полет успешно продлился до ближайшей кондитерской, при этом пересек футбольное поле. Пользователи сети пришли в восторг.

Отметим. что видеоролик в интернете собрал за три дня 363 тысячи просмотров и 22 тысячи лайков.
Пелагея Лебединская
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