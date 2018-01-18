Студенты прокатились в диване на крыше машины в Камне-на-Оби

Представители правоохранительных органов привлекли к ответственности водителя, который перевозил предмет мебели, закрепив его на крыше своего легкового автомобиля. Однако, внимание правоохранителей привлек не диван, который находился на крыше машины, а то, что в нём ехали два студента, находящиеся на обучении в Каменском агротехническом техникуме. Привлечь к ответственности водителя с экстремалами на крыше его авто стало возможным благодаря видеоролику, который на YouTube разместил водитель, случайно заснявший произошедшее.
Студенты прокатились в диване на крыше машины в Камне-на-ОбиСегодня, 11:57
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