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| | Студенты прокатились в диване на крыше машины в Камне-на-Оби

Студенты прокатились в диване на крыше машины в Камне-на-Оби

Сегодня, 11:57
Довольно неординарным способом в минувшую среду решили прокатиться молодые люди в Камне-на-Оби, закрепив диван на крыше автомобиля. Студентов, едущих в диване на крыше авто, заснял случайный свидетель.

Студенты прокатились в диване на крыше машины в Камне-на-Оби

 

Представители правоохранительных органов привлекли к ответственности водителя, который перевозил предмет мебели, закрепив его на крыше своего легкового автомобиля. Однако, внимание правоохранителей привлек не диван, который находился на крыше машины, а то, что в нём ехали два студента, находящиеся на обучении в Каменском агротехническом техникуме. Привлечь к ответственности водителя с экстремалами на крыше его авто стало возможным благодаря видеоролику, который на YouTube разместил водитель, случайно заснявший произошедшее.
 
На видео видно, как по заснеженной трассе проезжает автомобиль марки ВАС-2106, на крыше которого находились двое молодых людей, сидящих прямо в диване. В комментариях к видео пользователи отметили, что таким образом студенты подвергли себя значительной опасности.

Александр Вест
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