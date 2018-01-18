Студенты прокатились в диване на крыше машины в Камне-на-Оби

Довольно неординарным способом в минувшую среду решили прокатиться молодые люди в Камне-на-Оби, закрепив диван на крыше автомобиля. Студентов, едущих в диване на крыше авто, заснял случайный свидетель.

На видео видно, как по заснеженной трассе проезжает автомобиль марки ВАС-2106, на крыше которого находились двое молодых людей, сидящих прямо в диване. В комментариях к видео пользователи отметили, что таким образом студенты подвергли себя значительной опасности.

Александр Вест

Представители правоохранительных органов привлекли к ответственности водителя, который перевозил предмет мебели, закрепив его на крыше своего легкового автомобиля. Однако, внимание правоохранителей привлек не диван, который находился на крыше машины, а то, что в нём ехали два студента, находящиеся на обучении в Каменском агротехническом техникуме. Привлечь к ответственности водителя с экстремалами на крыше его авто стало возможным благодаря видеоролику, который на YouTube разместил водитель, случайно заснявший произошедшее.