В Казахстане девушка лишилась ноги, попав под поезд

В Атырауской области Казахстана на железнодорожной станции Сагиз девушка попала под пассажирский поезд, направлявшийся по маршруту Атырау — Алматы. 19-летняя пострадавшая лишилась ноги.

СМИ Казахстана сообщают об инциденте на железнодорожной станции, в ходе которого 19-летняя девушка потеряла ногу. Пострадавшая попала под поезд, направлявшийся по направлению Атырау — Алматы через железнодорожную станцию Сагиз в Атырауской области.14 января поступало сообщение о том, что под Харьковом в Украине на перроне мужчина 40-45 лет попал под электропоезд. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.15 января в Запорожье, также расположенном на территории Украины, под тепловоз попал пожилой мужчина и получил травму головы, из-за которой умер до прибытия скорой помощи. Как сообщалось, пострадавший не услышал гудок поезда, а водитель поезда не смог во время остановить тепловоз – тело мужчины протащило поездом на расстояние около 20 метров.