В Кореновске спасатели МЧС вытащили из реки провалившуюся под лед собаку

В административном центре Кореновск Краснодарского края спасатели МЧС вытащили из реки провалившуюся под лед собаку. Сведения об этом распространяют кубанские СМИ.

Домбровский Сергей

По словам журналистов, на реках Краснодарского края сейчас чересчур тонкий лед из-за аномально теплой зимы в европейской части России, на котором может провалиться даже простая дворняга. Очевидцы происшествия рассказывают, как спасатели разбивали замороженные участки водоема руками. Один из сотрудников МЧС дотянулся до пса, прижал его к себе и посадил собаку в лодку. Затем животное доставили на берег и вернули хозяевам, наблюдавшим за процессом спасения своего домашнего питомца.Люди обрадовались, когда увидели любимца живым и в безопасности. Хозяева долго благодарили работников МЧС. Спасатели рекомендуют людям не испытывать судьбу и даже не пытаться ходить по тонкому льду в Кореновске, поскольку это может обернуться настоящей трагедией.