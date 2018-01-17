В Кореновске спасатели МЧС вытащили из реки провалившуюся под лед собаку

По словам журналистов, на реках Краснодарского края сейчас чересчур тонкий лед из-за аномально теплой зимы в европейской части России, на котором может провалиться даже простая дворняга. Очевидцы происшествия рассказывают, как спасатели разбивали замороженные участки водоема руками. Один из сотрудников МЧС дотянулся до пса, прижал его к себе и посадил собаку в лодку. Затем животное доставили на берег и вернули хозяевам, наблюдавшим за процессом спасения своего домашнего питомца.
Люди обрадовались, когда увидели любимца живым и в безопасности. Хозяева долго благодарили работников МЧС. Спасатели рекомендуют людям не испытывать судьбу и даже не пытаться ходить по тонкому льду в Кореновске, поскольку это может обернуться настоящей трагедией.