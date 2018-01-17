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| | В Кореновске спасатели МЧС вытащили из реки провалившуюся под лед собаку

В Кореновске спасатели МЧС вытащили из реки провалившуюся под лед собаку

Вчера, 22:43
В административном центре Кореновск Краснодарского края спасатели МЧС вытащили из реки провалившуюся под лед собаку. Сведения об этом распространяют кубанские СМИ.

В Кореновске спасатели МЧС вытащили из реки провалившуюся под лед собаку

 

По словам журналистов, на реках Краснодарского края сейчас чересчур тонкий лед из-за аномально теплой зимы в европейской части России, на котором может провалиться даже простая дворняга. Очевидцы происшествия рассказывают, как спасатели разбивали замороженные участки водоема руками. Один из сотрудников МЧС дотянулся до пса, прижал его к себе и посадил собаку в лодку. Затем животное доставили на берег и вернули хозяевам, наблюдавшим за процессом спасения своего домашнего питомца.

Люди обрадовались, когда увидели любимца живым и в безопасности. Хозяева долго благодарили работников МЧС. Спасатели рекомендуют людям не испытывать судьбу и даже не пытаться ходить по тонкому льду в Кореновске, поскольку это может обернуться настоящей трагедией.
Домбровский Сергей
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