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| | В Стокгольме фургон протаранил полицейскую машину

В Стокгольме фургон протаранил полицейскую машину

Вчера, 22:39
В связи с дорожно-транспортным происшествием в 17 км от Стокгольма пострадали три представителя полиции Швеции. Фургон человека, ранее замеченного в агрессивном поведении по отношению к представителям полиции, намеренно врезался в полицейский автомобиль.

В Стокгольме фургон протаранил полицейскую машину

 

СМИ Швеции сообщают про дорожно-транспортный инцидент, в ходе которого фургон совершил наезд на машину правоохранительных органов, из-за чего пострадали трое сотрудников полиции, находившихся внутри транспортного средства. Авария произошла в 17 км от Стокгольма в коммуне Ботчюрка.

Как сообщается, водитель протаранил автомобиль полиции намеренно. Удалось произвести задержание одного человека, находившего в фургоне во время столкновения. Полиция Стокгольма проверяет данные касательно второго подозреваемого, который мог скрыться с места происшествия.

По данным полиции, владелец фургона ранее уже был замечен в проявлении агрессии по отношению к представителям полиции.
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