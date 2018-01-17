В Стокгольме фургон протаранил полицейскую машину

В связи с дорожно-транспортным происшествием в 17 км от Стокгольма пострадали три представителя полиции Швеции. Фургон человека, ранее замеченного в агрессивном поведении по отношению к представителям полиции, намеренно врезался в полицейский автомобиль.

СМИ Швеции сообщают про дорожно-транспортный инцидент, в ходе которого фургон совершил наезд на машину правоохранительных органов, из-за чего пострадали трое сотрудников полиции, находившихся внутри транспортного средства. Авария произошла в 17 км от Стокгольма в коммуне Ботчюрка.Как сообщается, водитель протаранил автомобиль полиции намеренно. Удалось произвести задержание одного человека, находившего в фургоне во время столкновения. Полиция Стокгольма проверяет данные касательно второго подозреваемого, который мог скрыться с места происшествия.По данным полиции, владелец фургона ранее уже был замечен в проявлении агрессии по отношению к представителям полиции.