Разыгравшие похищение девушки студенты попали в полицию Ухты

Необычное поздравление привело друзей именинницы в правоохранительные органы. Студенты придумали, как оригинально поздравить подругу: решили ее похитить, и поплатились за это.

Виктория Озерова

Перед Новым годом в Ухте произошел необычный инцидент. Свидетели сообщили в правоохранительные органы о похищении: двое неизвестных в масках около местного кафе схватили девушку, засунули в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники полиции принялись за поиски и вскоре нашли машину, «преступников» и саму похищенную. Во время дачи показаний «похитители» сообщили, что являются друзьями «жертвы», и таким образом решили оригинально поздравить подругу, а привезли они ее на вечеринку. Девушка подтвердила сведения и рассказала, что догадалась о планах друзей.Полицейские провели проверку по факту инцидента и не стали заводить уголовное дело ввиду отсутствия состава преступления.