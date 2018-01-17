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| | Разыгравшие похищение девушки студенты попали в полицию Ухты

Разыгравшие похищение девушки студенты попали в полицию Ухты

Вчера, 20:45
Необычное поздравление привело друзей именинницы в правоохранительные органы. Студенты придумали, как оригинально поздравить подругу: решили ее похитить, и поплатились за это.

Разыгравшие похищение девушки студенты попали в полицию Ухты

 

Перед Новым годом в Ухте произошел необычный инцидент. Свидетели сообщили в правоохранительные органы о похищении: двое неизвестных в масках около местного кафе схватили девушку, засунули в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники полиции принялись за поиски и вскоре нашли машину, «преступников» и саму похищенную. Во время дачи показаний «похитители» сообщили, что являются друзьями «жертвы», и таким образом решили оригинально поздравить подругу, а привезли они ее на вечеринку. Девушка подтвердила сведения и рассказала, что догадалась о планах друзей.

Полицейские провели проверку по факту инцидента и не стали заводить уголовное дело ввиду отсутствия состава преступления.
Виктория Озерова
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